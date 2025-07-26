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Тигрес УАНЛ
Марко Фарфан
Статистика
€ 2 млн
Марко Фарфан - статистика
Тигрес УАНЛ
12 ноября 1998 (27), Портленд
#3 | Защитник
178 см
США
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Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 36 тур
Даллас
3 : 4
26.07.2025
Нью-Йорк Сити
80' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 0
20.07.2025
Сент-Луис
66' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
2 : 2
17.07.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
13.07.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 2
05.07.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 89'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 3
29.06.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
2 : 4
26.06.2025
Сан-Хосе
1' - 87'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
0 : 0
01.06.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
3 : 3
29.05.2025
Даллас
1' - 90'
8'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 0
24.05.2025
Даллас
1' - 74'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Даллас
2 : 1
30.03.2025
Канзаc Сити
75' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
23.03.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
0 : 1
16.03.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
1 : 3
09.03.2025
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
3 : 3
02.03.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
23.02.2025
Даллас
1' - 90'
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