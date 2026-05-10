Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Навес - статистика

Алверка
8 мая 2002 (24), Сантос
#4 | Защитник
182 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алверка
31
2
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Алверка
1 : 1
10.05.2026
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Порту
1 : 0
02.05.2026
Алверка
1' - 90'
52'
Португалия. Примейра, 31 тур
Алверка
2 : 1
24.04.2026
Арука
1' - 90'
9'
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
1 : 0
18.04.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Алверка
3 : 1
12.04.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
1 : 2
04.04.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Алверка
1 : 4
22.03.2026
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
2 : 2
14.03.2026
Алверка
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.02.2026
Алверка
1' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 23 тур
Алверка
1 : 1
21.02.2026
Санта-Клара
1' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 22 тур
Тондела
1 : 1
13.02.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Бенфика
2 : 1
08.02.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Алверка
1 : 1
31.01.2026
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
5 : 0
25.01.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Алверка
2 : 1
17.01.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Алверка
1 : 0
04.01.2026
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
4 : 1
27.12.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Алверка
0 : 3
22.12.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 0
14.12.2025
Алверка
1' - 90'
41'
Португалия. Примейра, 13 тур
Алверка
1 : 0
07.12.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
08.11.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
2 : 0
31.10.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
1' - 74'
35'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
2 : 0
28.09.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
2 : 1
20.09.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 2
25.08.2025
Алверка
1' - 62'
23'
62'
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
0 : 3
17.08.2025
Брага
1' - 90'
53'
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
2 : 1
10.08.2025
Алверка
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
1
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
3
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+