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Бразилия. Серия А
Команды
Коритиба
Педро Ранхел
Статистика
€ 1 млн
Педро Ранхел - статистика
Коритиба
29 июня 2000 (26)
#22 | Вратарь
192 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
22.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
12.02.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
Был в запасе
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