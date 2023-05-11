Педро Ранхел - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Ранхел
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июня 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Ранхел
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июня 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.05.2023
|Был в запасе
|Коринтианс
|2:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|21.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|14.05.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе
|2:0
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 6 тур
|11.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро
|0:2
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 5 тур