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    Педро Ранхел - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Педро
    Фамилия Ранхел
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 июня 2000 (22 года)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.05.2023 Был в запасе Коринтианс 2:0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 8 тур
    21.05.2023 Был в запасе Ботафого 1:0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 7 тур
    14.05.2023 Был в запасе Флуминенсе 2:0 Куяба Бразилия. Серия А, 6 тур
    11.05.2023 Был в запасе Крузейро 0:2 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 5 тур
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