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Бразилия. Серия А
Команды
Мирассол
Денилсон
Статистика
€ 2 млн
Денилсон - статистика
Мирассол
23 марта 2001 (25)
#27 | Полузащитник
180 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 82'
27'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
18
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 82'
27'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
1' - 54'
45'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
1' - 83'
40'
38'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
1' - 57'
36'
35'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
Был в запасе
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