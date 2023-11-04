Brad Hills - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Brad Hills
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Brad Hills
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Транмер
|Англия. Вторая лига, 46 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Стокпорт Каунти
|4:2
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 45 тур
|16.04.2024
|1' - 90'
|Мэнсфилд Таун
|2:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 42 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Донкастер Роверс
|4:0
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 44 тур
|09.04.2024
|1' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|1:3
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 27 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Крю Александра
|Англия. Вторая лига, 43 тур
|29.03.2024
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|1:2
|Моркамб
|Англия. Вторая лига, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аккрингтон Стэнли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|2:2
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)