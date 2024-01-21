Мамаду Сарр - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2005 (18 лет)
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|46' - 90'
|Кортрейк
|2:4
|Моленбек
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
|13.04.2024
|64' - 90'
|Моленбек
|3:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|46' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:4
|Моленбек (Моленбек)
|13.04.2024
|64' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|90'
|17.03.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|17.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.02.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:4
|Антверпен (Антверпен)
|03.02.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|21.01.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)