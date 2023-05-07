Arne Ødegård - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Arne Ødegård
|Команда
|ХамКам
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Arne Ødegård
|Команда
|ХамКам
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХамКам
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|90' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|07.07.2023
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|16.05.2023
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|3:0
|ХамКам (Хамар)
|07.05.2023
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|0:4
|Мольде (Мольде)