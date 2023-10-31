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    Алекс Самуэль - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Самуэль
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 сентября 1995 (28 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Росс Каунти 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2024 66' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:3 Абердин (Абердин)
    30.12.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 2:2 Росс Каунти (Дингволл)
    16.12.2023 89' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Данди (Данди)
    09.12.2023 71' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Росс Каунти (Дингволл)
    05.12.2023 87' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    28.11.2023 83' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    25.11.2023 83' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    11.11.2023 73' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    04.11.2023 46' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:3 Селтик (Глазго)
    31.10.2023 72' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Росс Каунти (Дингволл)
    28.10.2023 74' -90' Мазервелл (Мазервелл) 3:3 Росс Каунти (Дингволл)
    24.10.2023 83' -90' Данди (Данди) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    30.09.2023 1' -46' Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Хартс (Эдинбург)
    24.09.2023 74' -90' Абердин (Абердин) 4:0 Росс Каунти (Дингволл)
    16.09.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Ливингстон (Ливингстон)
    26.08.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Рейнджерс (Глазго)
    12.08.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    05.08.2023 57' -90' Селтик (Глазго) 4:2 Росс Каунти (Дингволл)
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