Алекс Самуэль - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Самуэль
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Самуэль
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Росс Каунти
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2024
|66' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:3
|Абердин (Абердин)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|16.12.2023
|89' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Данди (Данди)
|09.12.2023
|71' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|05.12.2023
|87' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.11.2023
|83' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|25.11.2023
|83' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|11.11.2023
|73' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.11.2023
|46' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:3
|Селтик (Глазго)
|31.10.2023
|72' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|28.10.2023
|74' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|3:3
|Росс Каунти (Дингволл)
|24.10.2023
|83' -90'
|Данди (Данди)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|30.09.2023
|1' -46'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|24.09.2023
|74' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Рейнджерс (Глазго)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.08.2023
|57' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:2
|Росс Каунти (Дингволл)