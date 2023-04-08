Лука Цулукидзе - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Цулукидзе
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Цулукидзе
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)
|21.05.2023
|77' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Урал (Екатеринбург)
|13.05.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|29.04.2023
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.04.2023
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Урал (Екатеринбург)