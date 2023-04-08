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    Лука Цулукидзе - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Цулукидзе
    Команда Урал
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 февраля 2004 (20 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:0 Сочи (Сочи)
    27.05.2023 Был в запасе Химки (Химки) 0:3 Урал (Екатеринбург)
    21.05.2023 77' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Урал (Екатеринбург)
    13.05.2023 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    07.05.2023 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    29.04.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    23.04.2023 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.04.2023 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:0 Урал (Екатеринбург)
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