Мерт Юсуф Торлак - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Мерт Юсуф
|Фамилия
|Торлак
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Имя
|Мерт Юсуф
|Фамилия
|Торлак
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.04.2024
|Был в запасе
|Коньяспор
|0:2
|Аланьяспор
|Турция. Суперлига, 33 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Аланьяспор
|0:4
|Галатасарай
|Турция. Суперлига, 32 тур