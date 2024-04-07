Оскар Крузнелл - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Крузнелл
|Команда
|Хаугесунд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Крузнелл
|Команда
|Хаугесунд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Хаугесунд
|1:3
|Русенборг
|Норвегия. Элитсериен, 4 тур
|14.04.2024
|90' - 90'
|Тромсе
|0:1
|Хаугесунд
|Норвегия. Элитсериен, 3 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Хаугесунд
|0:2
|Лиллестрем
|Норвегия. Элитсериен, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаугесунд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:3
|Русенборг (Тронхейм)
|14.04.2024
|90' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)