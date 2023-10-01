Матеус Араухо - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Озаско
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Озаско
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|13
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11'
|03.12.2023
|46' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.11.2023
|73' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:4
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|90'
|26.11.2023
|68' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:5
|Баия (Салвадор)
|12.11.2023
|61' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.11.2023
|88' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.10.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|06.08.2023
|74' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.07.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.07.2023
|46' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|24.06.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.05.2023
|80' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|12.05.2023
|1' -67'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2023
|1' -66'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|24.04.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.04.2023
|41' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|68'