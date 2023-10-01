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    Матеус Араухо - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Араухо
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Родной город Озаско
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 2002 (21 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 13 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11'
    03.12.2023 46' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.11.2023 73' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:4 Коринтианс (Сан-Паулу)
    90'
    26.11.2023 68' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:5 Баия (Салвадор)
    12.11.2023 61' -90' Гремио (Порту-Алегри) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.11.2023 88' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.11.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    01.10.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    15.09.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    03.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    13.08.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    06.08.2023 74' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.07.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    23.07.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.07.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.07.2023 46' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    24.06.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.06.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.06.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    28.05.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.05.2023 80' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    12.05.2023 1' -67' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2023 1' -66' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    30.04.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    24.04.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    16.04.2023 41' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    68'
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