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    Джордж Эббот - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Джордж
    Фамилия Эббот
    Команда Тоттенхэм
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 2005 (18 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2023 90' -90' Лидс (Лидс) 1:4 Тоттенхэм (Лондон)
    15.04.2023 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:3 Борнмут (Борнмут)
    Россия
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