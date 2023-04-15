Джордж Эббот - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Эббот
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Эббот
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2023
|90' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:3
|Борнмут (Борнмут)