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    Денис Митрофанов - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Митрофанов
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Родной город Семипалатинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 2002 (22 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 21 9 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 35' -90' Минск (Минск) 1:1 Ислочь (Минский район)
    89'
    25.11.2023 1' -46' Ислочь (Минский район) 3:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    10.11.2023 1' -61' Гомель (Гомель) 0:2 Ислочь (Минский район)
    04.11.2023 1' -70' Ислочь (Минский район) 2:1 Шахтер (Солигорск)
    54'
    28.10.2023 1' -90' Неман (Гродно) 0:0 Ислочь (Минский район)
    21.10.2023 1' -77' Ислочь (Минский район) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    3' 58'
    07.10.2023 1' -46' БАТЭ (Борисов) 1:2 Ислочь (Минский район)
    25'
    01.10.2023 61' -90' Ислочь (Минский район) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    01.09.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    62'
    19.08.2023 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:0 Сморгонь (Сморгонь)
    06.08.2023 55' -90' Ислочь (Минский район) 2:3 Динамо (Минск)
    70'
    30.06.2023 1' -73' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Ислочь (Минский район)
    24.06.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:1 Гомель (Гомель)
    33' 49'
    09.06.2023 1' -59' Шахтер (Солигорск) 3:0 Ислочь (Минский район)
    04.06.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 0:3 Неман (Гродно)
    90'
    27.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Ислочь (Минский район)
    67'
    20.05.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    12.05.2023 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Ислочь (Минский район)
    51'
    05.05.2023 1' -76' Ислочь (Минский район) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    22.04.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Ислочь (Минский район)
    14.04.2023 56' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    70'
    01.04.2023 1' -76' Ислочь (Минский район) 3:0 Динамо-Брест (Брест)
    18.03.2023 69' -90' Динамо (Минск) 3:0 Ислочь (Минский район)
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