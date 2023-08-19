Денис Митрофанов - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Митрофанов
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Семипалатинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Митрофанов
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Семипалатинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|21
|9
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|35' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|89'
|25.11.2023
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|10.11.2023
|1' -61'
|Гомель (Гомель)
|0:2
|Ислочь (Минский район)
|04.11.2023
|1' -70'
|Ислочь (Минский район)
|2:1
|Шахтер (Солигорск)
|54'
|28.10.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|Ислочь (Минский район)
|21.10.2023
|1' -77'
|Ислочь (Минский район)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|3' 58'
|07.10.2023
|1' -46'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|25'
|01.10.2023
|61' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|01.09.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|62'
|19.08.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|06.08.2023
|55' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Динамо (Минск)
|70'
|30.06.2023
|1' -73'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|24.06.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Гомель (Гомель)
|33' 49'
|09.06.2023
|1' -59'
|Шахтер (Солигорск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)
|04.06.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:3
|Неман (Гродно)
|90'
|27.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|67'
|20.05.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|12.05.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|51'
|05.05.2023
|1' -76'
|Ислочь (Минский район)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.04.2023
|56' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|70'
|01.04.2023
|1' -76'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Динамо-Брест (Брест)
|18.03.2023
|69' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)