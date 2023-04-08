Никита Супранович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Супранович
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вилейка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Никита
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Супранович
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вилейка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|8
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2023
|1' -66'
|Динамо (Минск)
|7:2
|Белшина (Бобруйск)
|25.06.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Минск (Минск)
|90'
|11.06.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.05.2023
|1' -69'
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|69'
|20.05.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Неман (Гродно)
|22.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|08.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)