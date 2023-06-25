Дмитрий Тамело - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тамело
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тамело
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|14
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|12.11.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:7
|БАТЭ (Борисов)
|04.11.2023
|65' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.10.2023
|1' -86'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|21.10.2023
|76' -90'
|Ислочь (Минский район)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|24.09.2023
|62' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|3:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|16.09.2023
|46' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|02.09.2023
|1' -78'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо (Минск)
|34'
|04.08.2023
|88' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Нафтан (Новополоцк)
|61'
|27.05.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|60'
|20.05.2023
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|5:0
|Нафтан (Новополоцк)
|14.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|30.04.2023
|1' -77'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)
|14.04.2023
|1' -88'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)