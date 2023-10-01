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    Решат Рамадани - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Решат
    Фамилия Рамадани
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Тетово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    07.12.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    03.12.2023 Был в запасе Минай (Минай) 0:0 Динамо (Киев)
    26.11.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Рух (Львов)
    12.11.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Динамо (Киев)
    03.11.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Шахтер (Донецк)
    28.10.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:1 Динамо (Киев)
    22.10.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    06.10.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 3:2 Динамо (Киев)
    01.10.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 4:2 Александрия (Александрия)
    23.09.2023 82' -90' ЛНЗ (Черкасы) 2:4 Динамо (Киев)
    18.09.2023 86' -90' Динамо (Киев) 2:0 Ворскла (Полтава)
    20.08.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 3:2 Динамо (Киев)
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