Решат Рамадани - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Решат
|Фамилия
|Рамадани
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Решат
|Фамилия
|Рамадани
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|07.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:0
|Динамо (Киев)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Динамо (Киев)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Динамо (Киев)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|3:2
|Динамо (Киев)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:2
|Александрия (Александрия)
|23.09.2023
|82' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:4
|Динамо (Киев)
|18.09.2023
|86' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Динамо (Киев)