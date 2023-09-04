Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Александр Шмаров - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шмаров
    Команда Динамо Киров
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 октября 2002 (20 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.09.2023 1' - 90' Динамо Киров 0:2 2DROTS Россия. Кубок, 1/64 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Киров 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2023 1' -90' Динамо Киров (Киров) 0:2 2DROTS (Москва)
    • Читайте нас: 