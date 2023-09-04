Александр Шмаров - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шмаров
|Команда
|Динамо Киров
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шмаров
|Команда
|Динамо Киров
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.09.2023
|1' - 90'
|Динамо Киров
|0:2
|2DROTS
|Россия. Кубок, 1/64 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Киров
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2023
|1' -90'
|Динамо Киров (Киров)
|0:2
|2DROTS (Москва)