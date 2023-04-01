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    Гарри Лисон - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Гарри
    Фамилия Лисон
    Команда Бристоль Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Бристоль Сити 2:2 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 Был в запасе Сток Сити 1:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:1 Рединг Англия. Чемпионшип, 39 тур
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