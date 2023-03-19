Каллум Вуд - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Вуд
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2003 (20 лет)
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Вуд
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|2:2
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|07.04.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|1:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:1
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Суонси
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 38 тур