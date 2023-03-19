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    Каллум Вуд - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Каллум
    Фамилия Вуд
    Команда Бристоль Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Бристоль Сити 2:2 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 Был в запасе Сток Сити 1:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:1 Рединг Англия. Чемпионшип, 39 тур
    19.03.2023 Был в запасе Суонси 2:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 38 тур
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