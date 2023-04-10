Давид Якович - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Якович
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Галлен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Якович
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Галлен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Лугано
|1:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 27 тур