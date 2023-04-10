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    Давид Якович - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Якович
    Команда Санкт-Галлен
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Галлен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 2001 (22 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Лугано 1:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 27 тур
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