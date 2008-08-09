Даниэльсон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Даниэльсон
|Фамилия
|Триндаде
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1981 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|75
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Даниэльсон
|Фамилия
|Триндаде
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1981 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|13
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2008
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Химки (Химки)
|16.11.2008
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:2
|Химки (Химки)
|07.11.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Томь (Томск)
|01.11.2008
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2008
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Химки (Химки)
|14.09.2008
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Химки (Химки)
|29.08.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|23.08.2008
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Химки (Химки)
|17.08.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|ФК Москва (Москва)
|09.08.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Химки (Химки)
|02.08.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Динамо (Москва)
|25.07.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|19.07.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Химки (Химки)