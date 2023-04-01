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    Альберт Копытич - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Альберт
    Отчество Альбертович
    Фамилия Копытич
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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