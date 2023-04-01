Альберт Копытич - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Альберт
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Копытич
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Альберт
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Копытич
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур