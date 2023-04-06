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    Кевин Фараде - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Фараде
    Команда Анси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.04.2023 Был в запасе Анси 1:2 Тулуза Франция. Кубок, 1/2 финала
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