Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Натан Фальконье - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Натан
    Фамилия Фальконье
    Команда Анси
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.04.2023 Был в запасе Анси 1:2 Тулуза Франция. Кубок, 1/2 финала
    • Читайте нас: 