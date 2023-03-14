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    Боян Младович - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Боян
    Фамилия Младович
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Тобол 0:1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
    02.04.2023 1' - 90' Жетысу 1:1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    14.03.2023 1' - 90' Тобол 2:1 Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 0:1 Астана (Астана)
    02.04.2023 1' -90' Жетысу (Талдыкорган) 1:1 Тобол (Костанай)
    14.03.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 2:1 Шахтер (Караганда)
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