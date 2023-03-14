Боян Младович - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Младович
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Младович
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Тобол
|0:1
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|1:1
|Тобол
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|14.03.2023
|1' - 90'
|Тобол
|2:1
|Шахтер
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:1
|Астана (Астана)
|02.04.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Шахтер (Караганда)