Рафаэл Сабино - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Рафаэл
|Фамилия
|Сабино
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Рафаэл
|Фамилия
|Сабино
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 90'
|Актобе
|1:3
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|15.03.2023
|1' - 90'
|Окжетпес
|0:1
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|15.03.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|19'