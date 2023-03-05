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    Рафаэл Сабино - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Рафаэл
    Фамилия Сабино
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 90' Актобе 1:3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    15.03.2023 1' - 90' Окжетпес 0:1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Актобе (Актобе) 1:3 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    15.03.2023 1' -90' Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    05.03.2023 1' -90' Кайсар (Кызылорда) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    19'
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