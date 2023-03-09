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    Виктор Гунченко - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Виктор
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Гунченко
    Команда Окжетпес
    Состав Основной
    Родной город Петропавловск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.03.2023 Был в запасе Окжетпес 0:1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Окжетпес 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.03.2023 Был в запасе Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    09.03.2023 1' -90' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
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