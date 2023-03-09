Виктор Гунченко - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Гунченко
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Петропавловск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Гунченко
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Петропавловск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Был в запасе
|Окжетпес
|0:1
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Окжетпес
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2023
|Был в запасе
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|09.03.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|5:1
|Окжетпес (Кокшетау)