Андрия Филипович - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Андрия
|Фамилия
|Филипович
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Андрия
|Фамилия
|Филипович
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 66'
|Ордабасы
|1:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|63'
|02.04.2023
|1' - 90'
|Актобе
|1:3
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|14.03.2023
|1' - 73'
|Астана
|1:4
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|40' 51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -66'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|63'
|02.04.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|14.03.2023
|1' -73'
|Астана (Астана)
|1:4
|Актобе (Актобе)
|40' 51'
|09.03.2023
|1' -77'
|Актобе (Актобе)
|5:1
|Окжетпес (Кокшетау)
|04.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)