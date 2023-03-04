Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андрия Филипович - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Андрия
    Фамилия Филипович
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Родной город Риека
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 66' Ордабасы 1:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
    63'
    02.04.2023 1' - 90' Актобе 1:3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    14.03.2023 1' - 73' Астана 1:4 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    40' 51'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 5 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -66' Ордабасы (Шымкент) 1:1 Актобе (Актобе)
    63'
    02.04.2023 1' -90' Актобе (Актобе) 1:3 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    14.03.2023 1' -73' Астана (Астана) 1:4 Актобе (Актобе)
    40' 51'
    09.03.2023 1' -77' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
    04.03.2023 1' -90' Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
    • Читайте нас: 