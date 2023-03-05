Лука Имнадзе - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Имнадзе
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Имнадзе
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 90'
|Актобе
|1:3
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|35'
|15.03.2023
|1' - 89'
|Окжетпес
|0:1
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|35'
|15.03.2023
|1' -89'
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|36'
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)