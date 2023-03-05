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    Лука Имнадзе - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Имнадзе
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 августа 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 90' Актобе 1:3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    35'
    15.03.2023 1' - 89' Окжетпес 0:1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    36'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Актобе (Актобе) 1:3 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    35'
    15.03.2023 1' -89' Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    36'
    05.03.2023 1' -90' Кайсар (Кызылорда) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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