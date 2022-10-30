Элиас Ахури - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Ахури
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сен-Дени
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Ахури
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сен-Дени
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Виборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 2 тур
|02.04.2023
|1' - 84'
|Брондбю
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 1 тур
|10' 71'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|2:1
|Виборг
|Дания. Суперлига, 22 тур
|70' 79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|17
|5
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|02.04.2023
|1' -84'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|10' 71'
|19.03.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Виборг (Виборг)
|70' 79'
|12.03.2023
|1' -84'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|67'
|05.03.2023
|1' -69'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|14' 68'
|26.02.2023
|1' -75'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|4' 16'
|20.02.2023
|1' -81'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -65'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|27'
|06.11.2022
|1' -83'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|66' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|24.10.2022
|70' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|16.10.2022
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|65' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|76' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|75' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.09.2022
|78' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|74' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)