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    Элиас Ахури - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Элиас
    Фамилия Ахури
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Родной город Сен-Дени
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1999 (24 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Виборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 2 тур
    02.04.2023 1' - 84' Брондбю 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 1 тур
    10' 71'
    19.03.2023 1' - 90' Копенгаген 2:1 Виборг Дания. Суперлига, 22 тур
    70' 79'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 17 5 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Виборг (Виборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    02.04.2023 1' -84' Брондбю (Бреннбю) 0:3 Виборг (Виборг)
    10' 71'
    19.03.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Виборг (Виборг)
    70' 79'
    12.03.2023 1' -84' Виборг (Виборг) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    67'
    05.03.2023 1' -69' Виборг (Виборг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    14' 68'
    26.02.2023 1' -75' Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    4' 16'
    20.02.2023 1' -81' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 1' -65' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    27'
    06.11.2022 1' -83' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 66' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    24.10.2022 70' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    16.10.2022 46' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 65' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 76' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 75' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 78' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 74' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
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