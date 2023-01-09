Самуэль Йоху - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Йоху
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Йоху
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|85' - 90'
|ОФИ
|4:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 3 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|ПАС
|0:1
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 2 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|1:1
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|85' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|4:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|01.04.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|18.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Левадиакос (Левадия)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|20.02.2023
|82' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|21.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|09.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|28.12.2022
|1' -8'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|8'
|22.12.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|10.09.2022
|57' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|75'