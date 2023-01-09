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    Самуэль Йоху - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Йоху
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 1991 (31 год)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 85' - 90' ОФИ 4:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 3 тур
    01.04.2023 Был в запасе ПАС 0:1 ОФИ Греция. Суперлига, 2 тур
    18.03.2023 Был в запасе ОФИ 1:1 Левадиакос Греция. Суперлига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 85' -90' ОФИ (Ираклион) 4:1 ПАС Ламия (Ламия)
    01.04.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    18.03.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 Левадиакос (Левадия)
    12.03.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    05.03.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    20.02.2023 82' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    21.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    14.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    09.01.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    28.12.2022 1' -8' Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    8'
    22.12.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    09.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.09.2022 57' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    75'
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