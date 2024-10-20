Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Польша. Экстракласса
Команды
Пяст
Эма Твумаси
Статистика
€ 450 тыс
Эма Твумаси - статистика
Пяст
18 мая 1997 (29), Аккра
#55 | Защитник
172 см
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2025/2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
17
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Даллас
2 : 1
20.10.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Сан-Хосе
3 : 2
03.10.2024
Даллас
80' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Даллас
1 : 3
29.09.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Даллас
3 : 1
22.09.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
19.09.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
08.09.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Даллас
2 : 3
01.09.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 4
25.08.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
21.07.2024
Даллас
74' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
18.07.2024
Остин
Был в запасе
63'
США. МЛС, 33 тур
Даллас
2 : 0
14.07.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
3 : 2
08.07.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Даллас
3 : 2
05.07.2024
Портленд
86' - 90'
90'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
0 : 1
30.06.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Сиэтл
3 : 2
23.06.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Даллас
5 : 3
20.06.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
02.06.2024
Даллас
1' - 46'
США. МЛС, 22 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
30.05.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Даллас
3 : 3
26.05.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.05.2024
Даллас
1' - 54'
США. МЛС, 17 тур
Даллас
2 : 1
12.05.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Торонто
3 : 1
05.05.2024
Даллас
1' - 90'
67'
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
28.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
55'
США. МЛС, 13 тур
Колорадо
2 : 1
21.04.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Даллас
0 : 0
14.04.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
0 : 0
07.04.2024
Даллас
88' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Остин
2 : 1
31.03.2024
Даллас
1' - 81'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
1 : 3
17.03.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 83'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
10.03.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе
61' - 90'
Главные новости
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
Фото
Капитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
3
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
5
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+