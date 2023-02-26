Гриффин Дорси - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Гриффин
|Фамилия
|Дорси
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Гриффин
|Фамилия
|Дорси
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|83' - 90'
|Хьюстон
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 9 тур
|26.03.2023
|75' - 90'
|Хьюстон
|1:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 7 тур
|90'
|19.03.2023
|85' - 90'
|Хьюстон
|2:0
|Остин
|США. МЛС, 6 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|5
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|83' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.03.2023
|75' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|90'
|19.03.2023
|85' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Остин (Остин)
|86'
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|18'
|26.02.2023
|71' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)