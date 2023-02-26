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    Гриффин Дорси - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Гриффин
    Фамилия Дорси
    Команда Хьюстон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1999 (24 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 83' - 90' Хьюстон 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 Был в запасе Сан-Хосе 2:1 Хьюстон США. МЛС, 9 тур
    26.03.2023 75' - 90' Хьюстон 1:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 7 тур
    90'
    19.03.2023 85' - 90' Хьюстон 2:0 Остин США. МЛС, 6 тур
    86'
    Статистика по турнирам
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