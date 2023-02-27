Лео Чу - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Чу
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Чу
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 60'
|Сиэтл
|3:0
|Сент-Луис
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|1' - 60'
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2
|Сиэтл
|США. МЛС, 8 тур
|35' 21'
|26.03.2023
|1' - 78'
|Канзаc Сити
|1:4
|Сиэтл
|США. МЛС, 7 тур
|23' 77'
|18.03.2023
|63' - 90'
|Сиэтл
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|7
|1
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -60'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|02.04.2023
|1' -60'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|35' 21'
|26.03.2023
|1' -78'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:4
|Сиэтл (Сиэтл)
|23' 77'
|18.03.2023
|63' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|12.03.2023
|73' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|05.03.2023
|81' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|86'
|27.02.2023
|71' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)