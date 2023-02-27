Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лео Чу - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Лео
    Фамилия Чу
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 2000 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 60' Сиэтл 3:0 Сент-Луис США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 1' - 60' Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл США. МЛС, 8 тур
    35' 21'
    26.03.2023 1' - 78' Канзаc Сити 1:4 Сиэтл США. МЛС, 7 тур
    23' 77'
    18.03.2023 63' - 90' Сиэтл 0:0 Лос-Анджелес США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 