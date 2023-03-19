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    Андрей Крень - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Крень
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 60' Динамо 3:1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    02.04.2023 72' - 90' Слуцк 1:1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    79'
    19.03.2023 1' - 78' Энергетик-БГУ 1:0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -60' Динамо (Минск) 3:1 Слуцк (Слуцк)
    02.04.2023 72' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Минск (Минск)
    79'
    19.03.2023 1' -78' Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 Слуцк (Слуцк)
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