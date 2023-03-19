Андрей Крень - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Крень
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Крень
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 60'
|Динамо
|3:1
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|02.04.2023
|72' - 90'
|Слуцк
|1:1
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|79'
|19.03.2023
|1' - 78'
|Энергетик-БГУ
|1:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -60'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.04.2023
|72' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Минск (Минск)
|79'
|19.03.2023
|1' -78'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)