Александр Жохов - статистика
#78 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Жохов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Жохов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|83' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч