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    Озан Кекчу - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Озан
    Фамилия Кекчу
    Команда Эйндховен
    Состав Основной
    Родной город Харлем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 1998 (24 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2023 Был в запасе Швеция 5:0 Азербайджан
    24.03.2023 1' -46' Австрия 4:1 Азербайджан
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