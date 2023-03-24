Озан Кекчу - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Озан
|Фамилия
|Кекчу
|Команда
|Эйндховен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Озан
|Фамилия
|Кекчу
|Команда
|Эйндховен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2023
|Был в запасе
|Швеция
|5:0
|Азербайджан
|24.03.2023
|1' -46'
|Австрия
|4:1
|Азербайджан