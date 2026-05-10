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€ 375 тыс

Озан Кекчу - статистика

Волендам
18 августа 1998 (28), Харлем
#7 | Нападающий
176 см
Азербайджан | Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
28
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
1' - 51'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
0 : 0
05.04.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
1' - 60'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
1' - 60'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
1' - 84'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
1' - 79'
46'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
1' - 56'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
2 : 1
13.02.2026
ПСВ
1' - 84'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
1 : 2
07.02.2026
Волендам
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 1
01.02.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
24.01.2026
Волендам
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
2 : 1
18.01.2026
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
3 : 0
13.12.2025
Волендам
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
56' - 90'
90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
3 : 0
30.11.2025
Волендам
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
73' - 90'
86'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
3 : 1
18.10.2025
Волендам
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
13.09.2025
Волендам
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 1
30.08.2025
Аякс
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
1 : 1
09.08.2025
Волендам
1' - 72'
65'
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