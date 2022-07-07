Михаил Стефан - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Стефан
|Команда
|Сфынтул Георге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2001 (21 год)
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Стефан
|Команда
|Сфынтул Георге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сфынтул Георге
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|2:1
|Сфынтул Георге (Суручены)
|10'
|07.07.2022
|Был в запасе
|Сфынтул Георге (Суручены)
|1:2
|Мура 05 (Мурска-Собота)