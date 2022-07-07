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    Михаил Стефан - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Михаил
    Фамилия Стефан
    Команда Сфынтул Георге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сфынтул Георге 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Мура 05 (Мурска-Собота) 2:1 Сфынтул Георге (Суручены)
    10'
    07.07.2022 Был в запасе Сфынтул Георге (Суручены) 1:2 Мура 05 (Мурска-Собота)
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