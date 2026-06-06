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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Полесье
Анди Хадрой
Статистика
€ 300 тыс
Анди Хадрой - статистика
Полесье
22 февраля 1999 (27)
#2 | Защитник
178 см
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Албания
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
88' - 90'
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