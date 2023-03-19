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    Brian Agbor - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Brian Agbor
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 86' -90' Серен (Серен) 0:5 Гент (Гент)
    19.03.2023 80' -90' Гент (Гент) 3:0 Эйпен (Эйпен)
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