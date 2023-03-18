Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Luis Perea - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Luis Perea
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 79' -90' ОФИ (Ираклион) 4:1 ПАС Ламия (Ламия)
    01.04.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    18.03.2023 64' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 Левадиакос (Левадия)
    • Читайте нас: 