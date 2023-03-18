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    Кирилл Иванников - статистика

    #52 | Вратарь
    Имя Кирилл
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Иванников
    Команда Металлист 1925
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 января 2006 (17 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.03.2023 Был в запасе Ворскла 0:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 18 тур
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