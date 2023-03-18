Кирилл Иванников - статистика
#52 | Вратарь
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Иванников
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 января 2006 (17 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Иванников
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 января 2006 (17 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла
|0:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 18 тур