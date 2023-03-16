Леви Лэйнг - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Лэйнг
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Лэйнг
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|68' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|68' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|4:0
|АЕК (Ларнака)