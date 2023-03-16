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    Леви Лэйнг - статистика

    #53 | Защитник
    Имя Леви
    Фамилия Лэйнг
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 2003 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 68' - 90' Вест Хэм 4:0 АЕК Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 68' -90' Вест Хэм (Лондон) 4:0 АЕК (Ларнака)
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