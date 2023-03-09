Якоб Бергстрем - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Бергстрем
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Бергстрем
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|74' - 90'
|Юргорден
|0:3
|Лех
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|74' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|0:3
|Лех (Познань)
|09.03.2023
|83' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)