Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Якоб Бергстрем - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Якоб
    Фамилия Бергстрем
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 74' - 90' Юргорден 0:3 Лех Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 74' -90' Юргорден (Стокгольм) 0:3 Лех (Познань)
    09.03.2023 83' -90' Лех (Познань) 2:0 Юргорден (Стокгольм)
    • Читайте нас: 