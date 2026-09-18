Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Мади Хасейн - статистика

Женис
17 декабря 2000 (25), Талдыкорган
#8 | Полузащитник
185 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
3 : 0
09.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Женис
10
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
3 : 0
09.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Женис
1 : 0
29.08.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
1' - 90'
15'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Каспий
3 : 2
26.07.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Женис
1 : 2
17.05.2026
Кайрат
1' - 61'
27'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
1 : 0
03.05.2026
Тобол
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Алтай
0 : 0
25.04.2026
Женис
27' - 90'
79'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
87' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
12.04.2026
Женис
1' - 62'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 0
20.03.2026
Женис
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 2
16.03.2026
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 1
08.03.2026
Женис
Был в запасе
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
1
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
4
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
4
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
5
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
2
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+