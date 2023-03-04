Никола Чучкич - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Чучкич
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гнилане
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Чучкич
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гнилане
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 63'
|Кайрат
|2:3
|Жетысу
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу
|1:1
|Тобол
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|14.03.2023
|Был в запасе
|Ордабасы
|2:0
|Жетысу
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -63'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Жетысу (Талдыкорган)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|2:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|09.03.2023
|1' -70'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|04.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)
|52'