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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайсар
Никола Чучкич
Статистика
€ 250 тыс
Никола Чучкич - статистика
Кайсар
11 апреля 1997 (29), Гнилане
#24 | Полузащитник
175 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
1 : 0
12.09.2026
Атырау
46' - 90'
83'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Алтай
2 : 0
06.09.2026
Кайсар
1' - 70'
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2026
Казахстан. Премьер-лига 2025
Казахстан. Премьер-лига 2024
Казахстан. Премьер-лига 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсар
18
4
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
1 : 0
12.09.2026
Атырау
46' - 90'
83'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Алтай
2 : 0
06.09.2026
Кайсар
1' - 70'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
2 : 3
29.08.2026
Окжетпес
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 3
28.05.2026
Елимай
1' - 90'
11'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайрат
0 : 0
23.05.2026
Кайсар
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
17.05.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
3 : 0
10.05.2026
Кайсар
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
1 : 2
06.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
1 : 1
02.05.2026
Жетысу
1' - 90'
87'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
1 : 1
25.04.2026
Кайсар
1' - 90'
27'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 1
19.04.2026
Алтай
1' - 90'
38'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
2 : 0
11.04.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайсар
0 : 0
04.04.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
2 : 0
20.03.2026
Кайсар
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 0
16.03.2026
Астана
1' - 80'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 1
08.03.2026
Женис
1' - 81'
45'
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