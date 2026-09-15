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Аль-Айн
Рафаэль Родригеш
Статистика
€ 900 тыс
Рафаэль Родригеш - статистика
Аль-Айн
27 января 2002 (24)
#2 | Защитник
183 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Айн
4 : 0
15.09.2026
Аль-Наср
1' - 69'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Молодежный чемпионат Европы 2025
ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
19
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС
0 : 3
17.05.2025
Морейренcе
61' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 1
11.05.2025
АВС
46' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
АВС
1 : 1
19.04.2025
Каза Пиа
1' - 83'
84'
Португалия. Примейра, 29 тур
Брага
4 : 1
13.04.2025
АВС
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 28 тур
АВС
0 : 3
04.04.2025
Эшторил
65' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 25 тур
АВС
0 : 1
08.03.2025
Арука
1' - 46'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 77'
Португалия. Примейра, 23 тур
АВС
2 : 2
23.02.2025
Спортинг
1' - 80'
74'
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 1
16.02.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
АВС
1 : 2
08.02.2025
Санта-Клара
1' - 57'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
01.02.2025
АВС
1' - 85'
41'
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
74' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Морейренcе
1 : 1
04.01.2025
АВС
74' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
АВС
0 : 1
01.12.2024
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
09.11.2024
АВС
45' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 3
03.11.2024
Фамаликан
66' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
АВС
0 : 5
28.10.2024
Порту
84' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
77' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
81' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
АВС
1 : 0
25.08.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
АВС
1 : 1
10.08.2024
Насьональ
1' - 46'
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