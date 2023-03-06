Андрей Булеза - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Булеза
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 2004 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Булеза
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 2004 (19 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Динамо
|2:0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|66' - 90'
|Минай
|1:2
|Ингулец
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Колос
|0:1
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Минай (Минай)
|01.04.2023
|66' -90'
|Минай (Минай)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|19.03.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Минай (Минай)
|11.03.2023
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|06.03.2023
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)