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    Андрей Булеза - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Булеза
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 2004 (19 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Динамо 2:0 Минай Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 66' - 90' Минай 1:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 19 тур
    19.03.2023 1' - 90' Колос 0:1 Минай Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Минай (Минай)
    01.04.2023 66' -90' Минай (Минай) 1:2 Ингулец (Петрово)
    19.03.2023 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:1 Минай (Минай)
    11.03.2023 1' -90' Минай (Минай) 1:1 Александрия (Александрия)
    06.03.2023 1' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
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