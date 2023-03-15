Марли Франсуа - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Марли
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Марли
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|1:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 37 тур