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    Марли Франсуа - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Марли
    Фамилия Франсуа
    Команда Бристоль Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.03.2023 Был в запасе Лутон Таун 1:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 37 тур
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